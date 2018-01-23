Минюст хочет взыскать с Лисичанского НПЗ более 700 миллионов гривень

Министерство юстиции Украины обратилось в Хозяйственный суд Луганской области с просьбой взыскать с компании «Линик» (компания-оператор Лисичанского НПЗ – «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания») 705,6 млн грн в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иску компании "Агрокомплекс".

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Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Шкляр на пресс-конференции.

"Это иск, который возник вследствие выполнения решения Европейского суда по правам человека, по которому действительно уже осуществлена выплата 27 млн евро из государственного бюджета. Сейчас сумма иска составляет с учетом процентов 705 млн грн», - отметил замминистра.

Шкляр добавил, что вчера, 22 января, состоялось первое подготовительное заседание по делу, после чего был объявлен перерыв до 12 февраля. Минюст подал соответствующие ходатайства, в частности о наложении ареста на имущество ответчика.

Он сообщил, что на данный момент суд не определился с удовлетворением или отклонением ходатайств.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году ЕСПЧ принял решение по иску НПО «Агрокомплекс» против Украины в пользу компании, оспорив ряд решений украинских судов 2001 года, незаконно снизивших сумму компенсаций компании с 216 до 91 млн грн за поставленные на Лисичанский НПЗ для переработки 350 тыс. тонн нефти, из которых предприятие получило обратно лишь небольшую часть готовой продукции.

Этим решением ЕСПЧ поставил точку в 20-летней тяжбе, обязав Украину возместить «Агрокомплексу» 27 млн евро ущерба и 30 тыс. евро судебных издержек. Присужденная компенсация была рекордной, поскольку в три раза превышала годовой бюджет для выплат всех компенсаций, присуждаемых ЕСПЧ.