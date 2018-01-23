Минюст через суд требует в "Киевэнерго" Ахметова 54 миллиона гривень

Министерство юстиции Украины обратилось в Хозяйственный суд города Киева с просьбой взыскать с компании «Киевэнерго» 54,2 млн грн в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иску компании "Золотой Мандарин Ойл", сообщил заместитель министра юстиции Сергей Шкляр на пресс-конференции.

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"Дело "Золотой Мандарин Ойл", где судебным решением также удовлетворен иск "Золотой Мандарин Ойл" к "Киевэнерго" о возврате мазута стоимостью 54,2 млн грн, который находился на хранении. Это не было осуществлено, что стало основанием для обращения в Европейский суд по правам человека. Государством была проведена соответствующая выплата, и сейчас мы вновь обратились в суд для возмещения 54,2 млн грн", - сказал Шкляр.

Он отметил, что 22 декабря 2017 года было открыто производство по данному делу, 15 февраля 2018 года будет проведено подготовительное заседание.

Справка УНИАН. Компания «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. За 9 месяцев 2017 года компания сократила убыток на 29,7% - до 999,7 млн грн.