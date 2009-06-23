С 6 июля 6-ти массивам Киева отключат горячую воду

С 7 по 21 июля будут проводиться испытания тепловых сетей частично в Подольском, Оболонском, Святошинском, Соломенском районах.

Как сообщает пресс-служба АК “Киевэнерго”, испытательные работы будут проводить в теплосети от тепломагистралей № 1, 2, 5 СТ-2 и РК "Никольская Борщаговка", жилых массивах Куреневка, Подол, Петровка, Рыбальский полуостров, Никольская и Южная Борщаговка.

В связи с этим снабжение горячей водой будет прекращено с 18.00 6 июля.

Согласно данным “Киевэнерго”, испытательные зоны тепловых сетей размещены в границах:

- улиц Электриков, Набережно-Луговой, Набережно-Крещатицкой, Боричевого Тока, Боричевого спуска, улицы Кожемякинской, Ярославского переулкп, улиц Фрунзе, Константиновской, Еленовской, площади Фрунзе, Балтийского переулка, улицы Валковской, Гаванского переулка, улиц Марко Вовчок, Новоконстантиновской, Петропавловской, Садовского, Скляренко, Московского проспекта (Подольский, Оболонский районы, теплосети от ТМ-1, 2, 5 СТ-2);

- проспектов Космонавта Комарова (частично), 50-летия Октября, улиц Пшеничной, Академика Королева, проспекта Академика Королева, улиц Симиренко, Григоровича-Барского, Большой Окружной, Зодчих, Жмеринской, Героев Космоса, Строкача (Соломенский, Святошинский районы, теплосети от РК "Никольская Борщаговка").

Компания предупреждает, что в случае возникновения повреждений тепловых сетей подача горячей воды будет задерживаться на время, необходимое для их ремонта, о чем будут дополнительно поставлены в известность жилищно-эксплуатационные организации.