ВР усилила надзор в сфере использования ядерной энергии

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» (относительно обеспечения безопасности использования ядерной энергии).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 317 народных депутатов из 435, зарегистрированных в зале.

Законодательным актом предусмотрено, что не распространяется действие Закона "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" на государственный надзор за соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности с целью предотвращения ослабления государственного надзора в этой сфере.