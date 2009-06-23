ВР усилила надзор в сфере использования ядерной энергии
19:45, 23 июня 2009Энергетика
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Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» (относительно обеспечения безопасности использования ядерной энергии).
Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 317 народных депутатов из 435, зарегистрированных в зале.
Законодательным актом предусмотрено, что не распространяется действие Закона "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" на государственный надзор за соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности с целью предотвращения ослабления государственного надзора в этой сфере.
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