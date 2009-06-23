«Сарматия» представит ТЭО проекта ЕАНТК в сентябре

Международная нефтетранспортная компания «Сарматия» планирует провести презентацию технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) для поставок каспийской нефти в Европу в Брюсселе в сентябре.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор компании Сергей СКРИПКА.

Он подтвердил, что презентация ТЭО была запланирована на прошлой неделе в рамках саммита Европейского Союза, на которую также должен был прибыть Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, однако была отменена, по его словам, по «техническим причинам».

«Потому что председатель Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ хотел, чтобы с ТЭО сначала ознакомились эксперты Европейской Комиссии», - сказал он.

С.СКРИПКА объяснил выбор сентября для презентации тем, что в ближайшие месяцы будет меняться состав Европейской Комиссии и будет продолжаться сезон летних отпусков, что делает невозможной презентацию ТЭО раньше.

«Нет другой технической возможности организовать презентацию раньше сентября», - сказал он.

Гендиректор «Сарматии» оптимистично оценил шансы получения инвесторов проекта после презентации ТЭО, объяснив это важностью проекта не только для его непосредственных участников, но и для энергобезопасности Евросоюза.

С.СКРИПКА отметил, что в отличие от первого ТЭО проекта, презентованного в 2006 году, новое обоснование содержит не только исследование экономической выгоды строительства трубопровода из украинских Бродов до Плоцка, но и весь маршрут поставки нефти из Каспия к покупателям в Европе.

Кроме того, по его мнению, чрезвычайно важным является участие в «Сарматии» Азербайджана, которого считают основным потенциальным поставщиком нефти в рамках проекта ЕАНТК.

«В истории этого проекта не было, чтобы среди участников были не только две, безусловно ключевые, страны Украина и Польша, а в первую очередь нефтедобывающая страна, которой является Азербайджан», - сказал С.СКРИПКА.

Руководитель компании также выразил мнение, что реализации проекта будет способствовать нынешняя кризисная ситуация, которая побуждает политиков и чиновников (в т.ч. европейских) думать больше о проектах диверсификации поставок энергоносителей.

Как сообщал УНИАН, 18 июня «Сарматия» передала ТЭО проекта ЕАНТК Еврокомиссии.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана Совместная декларация Совета министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской Комиссии по вопросу оказания поддержки проекту ЕАНТК.

Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода «Броды-Плоцк», который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море до польского Гданьска на побережье Балтийского моря.

ТЭО проекта было презентовано в 2006 году, но участникам не удалось найти инвесторов.

В 2008 году в созданную Польшей и Украиной «Сарматию» для развития ЕАНТК вступили национальные нефтетранспортные компании Азербайджана, Грузии и Литвы, которые впоследствии все вместе выделили 1,8 млн. долларов на подготовку еще одного ТЭО проекта.

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО проекта ЕАНТК, подготовленное по заказу Международного нефтетранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.