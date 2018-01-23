Стоимость газа от "Газпрома" будет ниже, чем от европейских поставщиков – "Нафтогаз"

Цена поставок природного газа, который согласно решению Стокгольмского арбитража Украина будет вынуждена купить у российского газового монополиста компании «Газпром», будет ниже стоимости газа от европейских поставщиков.

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Читайте такжеШтраф на 170 миллиардов: Минюст привлечет иностранных советников для взыскания с "Газпрома" зарубежных активов

«Минимальный объем, который мы должны отобрать по новому контракту – это четыре миллиардов кубических метров (в год – УНИАН). Цена как на четыре, так и на пять - ниже той цены, которую мы сейчас получаем с европейского направления», - сказал он.

По словам Коболева, поставки газа от «Газпрома» будут занимать половину всего импорта газа в 2018 году, поскольку годовая потребность в импорте составляет около 10 млрд куб. м.

Также он отметил, что покупка газа у «Газпрома» - это обязательство «Нафтогаза» согласно решению Стокгольмского арбитража, но вместе с тем – это выгодно для Украины.

«Решение о покупке является как логичным, так и обязательным», - считает Коболев.

«Трибунал пошел нам навстречу, снизив цену до уровня ниже европейской. Соответственно, не выполнять такое решение с точки зрения коммерческой логики, – это выстрел себе в ногу», - сказал он, добавив, что Украина должна будет покупать газ у «Газпрома» в 2018 и 2019 году.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у "Газпрома". В 2017 году Украина увеличила импорт газа на 26,8%, до 14,1 миллиарда кубометров. Импорт газа для отечественных нужд осуществляется только с территории европейских стран.

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долларов за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов.

Также арбитраж снизил объем газа, который "Нафтогаз" в 2018-2019 годах будет обязан покупать у "Газпрома", с 52 до 5 миллиардов кубометров в год. Комментируя это решение, президент Петр Порошенко сказал, что Украина готова возобновить поставки природного газа из России только при условии, что они будут дешевыми, честными и не коррупционными.