Кабмин отстранил "Нафтогаз" от переговоров с потенциальными партнерами по управлению ГТС

Кабинет министров отстранил национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» от переговоров с потенциальными европейскими компаниями, которые могли бы стать партнерами по управлению газотранспортной системой. Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«На сегодня «Нафтогаз» исключен из процесса переговоров с иностранными партнерами. Мы не принимаем в этом участия. Сейчас это прерогатива правительства, есть рабочая группа, которую возглавляет господин Кистион (вице-премьер-министр Владимир Кистион – УНИАН)», - сказал он.

Также Коболев считает, что работа по привлечению партнера является совместной, - и правительства, и «Нафтогаза».

«На сегодня я не владею информацией, насколько глубоко продвинулась рабочая группа. Есть ли конкретные результаты? Есть ли новые инвесторы, которые готовы что-то делать?» - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году правительство инициировало реформу «Нафтогаза Украины» с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям.

Читайте такжеСтоимость газа от "Газпрома" будет ниже, чем от европейских поставщиков – "Нафтогаз"

В рамках данной реформы в начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». В свою очередь менеджмент «Нафтогаза» создал в структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» новый филиал – «Оператор ГТС Украины».

Ранее в госхолдинге заявили, что отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера в ее управление необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а потом транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом, сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с «Газпромом».

В «Нафтогазе» ожидают завершить процесс отделения ГТС и привлечь к ее управлению иностранного партнера в 2018 году.