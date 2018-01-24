"Нафтогаз" рассчитывает после решений Стокгольмского арбитража провести с "Газпромом" взаимозачет штрафных санкций

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафогаз Украины» рассчитывает, что по итогу решений Стокгольмского арбитража касательно двух контрактов (на закупку и транзит газа), он сможет провести взаимозачет штрафных санкций со своим оппонентом – российским газовым монополистом «Газпромом».

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, комментируя информацию о том, что украинская компания должна выплатить «Газпрому» 20 млн долл. штрафов и пени в результате неуплаты российской стороне двух миллиардов долларов, согласно первому решению Стокгольмского арбитража.

«Эти деньги нужно возвращать, но мы надеемся это сделать через взаимозачет по транзитному кейсу», - сказал он, добавив, что такие же штрафные санкции и пеня начисляется и «Газпрому» в рамках судебной тяжбы касательно транзитного контракта.

«Такая же пеня, такие же проценты насчитываются на наши требования по транзитному контракту. Это симметрическая ситуация. В зависимости от того, сколько мы сможем получить денег, будет зависеть взаимозачет», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

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22 декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, которое включало в себя значения сумм претензий сторон. По информации компании, арбитраж удовлетворил все требования украинской стороны: снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны согласно принципу «бери или плати» на сумму 56 млрд долл.; снизил объем газа, который «Нафтогаз» в 2018-2019 годах будет обязан покупать у «Газпрома», с 52 до 5 млрд куб. м в год. Также «Нафтогаз» не должен платить за газ, который «Газпром» поставлял на оккупированный Донбасс.

Публикация окончательного решения арбитража в рамках контракта на транзит газа ожидается в конце февраля этого года.

26 декабря прошлого года заместитель главы правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что за неуплату «Нафтогазом» долга за газ по решению Стокгольмского арбитража ежедневно набегает пеня в размере 600 тыс. долл. В ответ на это, в украинской компании отметили, что по транзитному контракту, каждый день «Газпрому» насчитываются проценты в сумме 1-3 млн долл.