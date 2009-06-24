Мировые цены на нефть выросли

Цены на нефть на мировых рынках во вторник повысились на фоне падения курса американской валюты и волнений инвесторов, связанных с перебоями поставок из Нигерии, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Рейтер.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,44 доллара - до 68,42 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,29 доллара - до 68,79 доллара за баррель.