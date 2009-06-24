В Норвегии нашли новые месторождения газа

В Норвегии обнаружены новые месторождения природного газа. Запасы настолько значительные, что Норвегия сразу поднялась на третье место в мире по объемам разведанных запасов топлива, сообщает Немецкая волна.

Как подтвердил во вторник спикер энергетического концерна Royal Dutch Shell, буровые установки этой компании обнаружили большие месторождения природного газа на дне Норвежского моря. По предыдущим оценкам экспертов, объемы запасов нового месторождения составляют до 100 миллиардов литров газа. Это приблизительно столько же, сколько Норвегия добывает за целый год.

Месторождение Гро находится на расстоянии около 400 километров от побережья Норвегии на рекордной для Норвежского моря глубине - 1376 метров. Не исключено существование других месторождений, поэтому, эксперты уже планируют новые поиски.

Новое месторождение открыло и будет осваивать совместное голландско-норвежско-французское предприятие. 50% его акций принадлежат Royal Dutch Shell, 40% - норвежскому StatoilHydro, а 10% владеет французский энергоконцерн GDF.

Благодаря новому месторождению, Норвегия сразу поднялась на третье место в мире по разведанным запасам газа, где раньше занимала пятую позицию после Канады и Ирана. При этом сами норвежцы почти не используют ни газа, ни нефти, а применяют главным образом энергию гидроэлектростанций.