США не будут оказывать Украине финансовую помощь

США не собираются оказывать Украине финансовую помощь для решения ее газовых проблем. Об этом заявил спецпредставитель США по энергетическим вопросам в Евразии Ричард Морнингстар.

Морнингстар назвал «очень общим» распространенное СМИ заявление по итогам его встреч на минувшей неделе с украинскими представителями в Киеве. «Конечно, мы хотим помочь Украине, с которой у нас очень серьезные отношения. Это не включает финансовую помощь. В принципе, финансовые вопросы - это прерогатива Евросоюза, международных финансовых институтов и России», - сказал он, выступая на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне, сообщает Газета.Ру.

По словам американского спецпредставителя, Вашингтон может «расширить помощь по ряду вопросов», связанных с «реформированием газовой отрасли Украины». По его мнению, «у нас есть соответствующие программы», которые могут быть реализованы при посредничестве американских правительственных структур.

«Мы говорили о помощи, которая позволила бы осуществить необходимые изменения. Если Украина захочет действовать по этим программам, они помогут Киеву достичь поставленных целей», - добавил Морнингстар, передает Взгляд.