США не будут оказывать Украине финансовую помощь
Для решения ее газовых проблем
США не собираются оказывать Украине финансовую помощь для решения ее газовых проблем. Об этом заявил спецпредставитель США по энергетическим вопросам в Евразии Ричард Морнингстар.
Морнингстар назвал «очень общим» распространенное СМИ заявление по итогам его встреч на минувшей неделе с украинскими представителями в Киеве. «Конечно, мы хотим помочь Украине, с которой у нас очень серьезные отношения. Это не включает финансовую помощь. В принципе, финансовые вопросы - это прерогатива Евросоюза, международных финансовых институтов и России», - сказал он, выступая на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне, сообщает Газета.Ру.
По словам американского спецпредставителя, Вашингтон может «расширить помощь по ряду вопросов», связанных с «реформированием газовой отрасли Украины». По его мнению, «у нас есть соответствующие программы», которые могут быть реализованы при посредничестве американских правительственных структур.
«Мы говорили о помощи, которая позволила бы осуществить необходимые изменения. Если Украина захочет действовать по этим программам, они помогут Киеву достичь поставленных целей», - добавил Морнингстар, передает Взгляд.