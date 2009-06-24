Газпром не видит оснований для пересмотра соглашений с Нафтогазом

«Газпром» не видит оснований для пересмотра цен на газ для Украины и транзит через ее территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

«Я, как и мои коллеги, оснований для пересмотра ценовых условий или условий транзита, при всем моем уважении, не могут найти, тем более, когда такие заявления идут не со стороны партнеров, а на политическом уровне», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что не хотел бы комментировать политические заявления, так как «Газпром» занимается бизнесом.

Он выразил надежду, что контрактные условия будут выполняться, в том числе и относительно запросов на пересмотр договоров.

А.МЕДВЕДЕВ отметил, что в любом первоклассном контракте у каждой стороны есть право требовать его пересмотра. При этом он подчеркнул, что процедура пересмотра контракта начинается не по желанию одной из сторон, а когда есть обоснования стороны, с чем связана такая заявка.

«В истории были случаи, когда заявка поступала, но она не принималась из-за отсутствия обоснований», - сказал А.МЕДВЕДЕВ, добавив, что в случае, если переговоры не увенчались успехом, то этот вопрос рассматривается в арбитраже.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.

По итогам первого квартала 2009 года потребление импортного газа Украиной держалось на уровне немногим более 50% законтрактованных объемов. Планка take or pay («бери или плати») в контракте ОАО «Газпром» с НАК «Нафтогаз Украины» зафиксирована на уровне 80% (такой объем поставок потребитель должен оплатить независимо от возможности его использовать).

В частности, в январе «Нафтогаз» законтрактовал 1 млрд. куб. м газа, но отобрал лишь 549 млн. куб. м, в феврале – около 1,1 млрд. куб. м из планировавшихся 2 млрд. куб. м. Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта газа в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

В конце апреля т.г. после переговоров с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО в Москве премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигнуты договоренности о неприменении штрафных санкций за недобор газа. «Этот контракт предусматривает возможность не применять штрафные санкции, что «Газпром» и делает… Объем штрафных санкций, которые могут быть предъявлены украинской стороне, составляет с учетом неотбора в апреле (с начала 2009 года – УНИАН) 2 млрд. долларов США. И санкции не применяются».

Отвечая на вопрос, могут ли быть такие санкции применены позднее, В.ПУТИН ответил: «Нет» (цитаты В.ПУТИНА из стенограммы пресс-конференции, размещенной на сайте председателя правительства РФ).

В то же время Президента Украины Виктор ЮЩЕНКО неоднократно подчеркивал, что подписанные 19 января этого года контракты являются невыгодными для Украины.

11 июня т.г. В.ЮЩЕНКО оценил возможные штрафные санкции «Газпрома» к «Нафтогазу» за недобор газа в 40 млрд. грн. По его словам, штрафные санкции за недобор газа в первом квартале могут составить 10,4 млрд. грн., а за недобор газа во втором квартале – 30 млрд. грн.

22 июня министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что сейчас в НАК «Нафтогаз Украины» рассматривается вопрос о возможности пересмотра контрактов с ОАО «Газпром» на поставку и транзит газа.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день Украина закупает газ в тех объемах, которые ей необходимы, и никакие штрафные санкции за сокращение потребления газа «Газпром» не применяет.

По мнению министра, исходя из этого, необходимости в пересмотре контрактов нет. «Я надеюсь, что так и будет. Такое сотрудничество может быть и в дальнейшем без внесения изменений в контракты», – сказал Ю.ПРОДАН.