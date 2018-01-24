В Кабмине отчитались о запасах угля на ТЭС

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 17 по 24 января текущего года сократились на 6% – до 1,611 миллиона тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Читайте такжеБорьба с выбросами углекислого газа: ТЭС и ТЭЦ хотят обложить новым налогом

При этом запасы антрацитового угля сократились на 8,6% - до 716,6 тысячи тонн с 784 тысяч тонн.

Запасы угля газовой марки сократились на 3,8% – до 894 тысячи тонн с 929,6 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.