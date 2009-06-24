ДТЭК: признании незаконным допэмисии «Днепроэнерго» не будет иметь «особых» последствий

ООО «ДТЭК», в настоящее время контролирующая около 46%.акций ОАО «Днепроэнерго» считает решение Верховного суда Украины от 23 июня, которым подтверждена незаконность увеличения уставного фонда энергокомпании не будет иметь «особых» последствий.

Об этом сказано в комментарии пресс-службы ООО «ДТЭК», переданном УНИАН.

«Суд принял решение по одному из локальных споров с миноритарным акционером (0,0065% акций), и особого влияния на энергокомпанию это не окажет. На последнем собрании акционеров владельцы крупнейших пакетов акций - государство в лице НАК «Энергетическая компания Украины» и ДТЭК - показали совместную заинтересованность в развитии компании, которая оказалась в тяжёлом положении из-за финансового кризиса», - отмечает пресс-служба энергетического холдинга.

Пресс-служба отмечает, что приход инвестора позволил компании успешно избежать банкротства, что позволило не только стабилизировать финансовое положение компании, но и успешно реализовывать инвестиционные программы.

«Благодаря согласованной позиции основных акционеров впервые за долгое время «Днепроэнерго» выплатило около 60 млн. грн. дивидендов своим акционерам, среди которых государство, работники предприятия и другие физические лица», - отмечает также пресс-служба холдинга.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Хозяйственная палата Верховного суда Украины удовлетворила кассационную жалобу ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Инвест» на постановление Высшего хозяйственного суда Украины, которым признавалось законным увеличение уставного фонда энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» (Запорожье).

ВСУ, в частности, отменил постановление ВХСУ от 27 июня 2008 года, которым отменялось решение Запорожского апелляционного хозяйственного суда от 21 декабря 2007 года. Постановлением ВХСУ удовлетворялась апелляционная жалоба ОАО «Комсомолец Донбасса» и ОАО «Павлоградуголь» (афилированы с ДТЭК) и фактически признавалась законность допэмиссии уставного фонда государственной энергеогенерирующей компании.

Справка УНИАН. 27 июня 2008 Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассации ОАО «Павлоградуголь» и ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» в рамках тяжбы относительно законности увеличения уставного фонда энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго».

Суд постановил отменить решение Запорожского апелляционного хозяйственного суда от 21 декабря 2007 года, которым признавалась незаконной допэмиссия «Днепроэнерго», и отправить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Кабинет министров Украины своим распоряжением (от 13 июня 2007 года № 407-р) разрешил НАК «Энергетическая компания Украины» на общем собрании акционеров ОАО «Днепроэнерго» голосовать за увеличение уставного фонда компании и проведение дополнительной эмиссии. Акционеры «Днепроэнерго» на собрании 27 августа 2007 года решили увеличить уставный фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тыс. грн. в связи с присоединением к обществу ООО «Инвестиционное общество» (входит в ДТЭК). Увеличение УФ должно было проводиться путем дополнительного выпуска 2 млн. 43 тыс. 434 простых именных акций номиналом 25 грн. В результате этой допэмиссии ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) консолидировала 44,279% акций ОАО «Днепроэнерго». В 2007 г. решение собрания акционеров об увеличении УФ обжаловало ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Инвест» (миноритарный акционер генкомпании), которое посчитало, что его интересы были нарушены. Представители нынешнего правительства во время прошлогодней предвыборной кампании также неоднократно заявляли, что при проведении допэмиссии “Днепроэнерго” были нарушены интересы государства и решения собрания акционеров необходимо пересмотреть.

21 декабря 2007 года Запорожский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными все решения собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года, в том числе и относительно увеличения уставного фонда. Противоположная сторона обжаловала данное решение суда. И 25 января 2008 г. ВХСУ своим постановлением отменил решение Запорожского апелляционного хозсуда. В конце января 2008 г. ООО ИК «Бизнес-Инвест» обжаловало в Верховном суде Украины постановление ВХСУ от 25 января 2008 года, подтверждающее законность увеличения УФ «Днепроэнерго». Верховный суд Украины первоначально назначил рассмотрение кассации “Бизнес-Инвеста” на 19 февраля 2008 года, однако заседание несколько раз переносилось. 4 марта 2008 года коллегия судей Хозяйственной палаты ВСУ приняла решение перенести рассмотрение кассации ООО “Бизнес-Инвест” на 8 апреля. 8 апреля 2008 года Хозяйственная палата Верховного суда Украины удовлетворила кассацию ООО «Бизнес-Инвест» на решение Высшего хозяйственного суда Украины и признала незаконными все решения общего собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года.