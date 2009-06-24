Газпром: средняя экспортная цена газа в 2009 г. превысит 280 долл.

ОАО «Газпром» рассчитывает, что среднегодовая экспортная цена его газа в 2009 году превысит 280 долл. за тыс. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

«Среднегодовая цена превысит 280 долларов», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Кроме этого, он сообщил, что выручка «Газпрома» от экспорта газа в первом полугодии 2009 года составит 20,1 млрд. долл. а во втором полугодии ожидается 19,4 млрд. долл.

Также, по его данным, Европа в апреле-июне увеличила отбор российского газа. «С апреля-июня наблюдается рост отбора российского газа по сравнению с предыдущими месяцами», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.