Кабмин считает, что новые тарифы для облэнерго приведут к росту цен - просит НКРЭКУ пересмотреть их

Кабинет министров призывает Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пересмотреть ранее принятую методику стимулирующего тарифообразования для облэнерго, так как ее применение приведет к росту цен на электроэнергию для промышленных потребителей. Такое заявление опубликовала пресс-служба Кабинета министров Украины.

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«Правительство призывает НКРЭКУ пересмотреть свое решение и сделать RAB-тарифы (стимулирующие тарифы – УНИАН) в Украине взвешенными… Установленные НКРЭКУ одинаковые (12,5%) ставки доходности и на старую, и на новую, базу активов приведут к необоснованному росту тарифов для промышленности, что непосредственно отразится на потребителях из-за роста цен на товары и услуги», - говорится в сообщении.

При этом в правительстве считают, что сама идея стимулирующего тарифообразования дает возможность привлечь дополнительные инвестиции в строительство и модернизацию электрических сетей и, поэтому, в целом она поддерживается.

«Но тот вариант решения, который был принят НКРЭКУ, правительство не поддерживает», - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, с 11 января 2017 года в Украине вступила в силу нормативно-правовая база для перевода региональных энергоснабжающих компаний (облэнерго) на стимулирующее тарифообразование. Согласно постановлениям регулятора, норма дохода на регуляторную базу активов (старые, т.е. созданные до введения новой методики тарифообразования, и новые) утверждена на уровне 12,5%. Эту норму дохода будет получать компания (она будет заложена в тарифе облэнерго) на протяжении регуляторного периода (3 или 5 лет).

Такая методика была раскритикован рядом экспертов, например, по словам Андрея Геруса, для покрытия стоимости услуг облэнерго по новым тарифам (если они будут введены для каждой отдельной компании) нужно будет найти на рынке электроэнергии дополнительные 30 млрд грн в год.

Справка УНИАН. Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и др.), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний. Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода (ставки доходности), а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях. Согласно новой методике, тариф на электроэнергию, которую отпускает компания-лицензиат, будет состоять из операционных расходов компании, амортизации и ставки доходности на старые или новые активы.