Газпром отказался хранить газ в ПХГ Украины из-за ненадежности

«Газпром» отказался хранить свой газ в подземных хранилищах газа Украины из-за ненадежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ.

В частности, отвечая на вопрос журналиста, почему «Газпром» не хранит свой газ в подземных хранилищах Украины, А.МЕДВЕДЕВ сказал: «Если обратиться к истории, к сожалению, мы столкнулись с тем, что довольно существенный объем газа – около 8 млрд. кубометров, бесследно исчез из ПХГ Украины. Мы целую зиму безуспешно пытались хоть один кубометр газа поднять по нашим заявкам». (После пресс-конференции в пресс-службе «Газпрома» разъяснили, что А.МЕДВЕДЕВ имел в виду зиму 2004-2005 годов – УНИАН ).

Он подчеркнул, что после этого было принято решение отказаться от хранения газа в ПХГ Украины.

А.МЕДВЕДЕВ напомнил, что существующими договорами предусмотрено, что вся ответственность за заполнение ПХГ газом лежит на НАК «Нафтогаз Украины». Он отметил, что понятно, что экономический кризис негативно повлиял на ситуацию, но это не освобождает Украину от выполнения своих обязательств как страны-транзитера.

«Украинская ГТС работает таким образом, что физический объем транзита невелик – основные поставки осуществляются из ПХГ… Если необходимого объема газа в ПХГ Украины не будет, это создаст ситуацию, когда будет технически невозможно поставить газ европейским потребителям», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Он напомнил, что руководство РФ неоднократно обращало внимание руководителей ЕС для того, чтобы приложить совместные усилия для решения этой проблемы, чтобы исключить технологические риски при поставке газа.