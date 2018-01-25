Эксперты объяснили, почему "Нафтогаз" требует от правительства 110 миллиардов гривень

<img alt="" Нафтогаз="" хочет="" заставить="" правительство="" ускорить="" реформы="" на="" рынке="" газа="" –="" эксперт="" фото="" УНИАН="" "="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_04/1460720739-4293.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2016_04/1460720739-4293.jpg" title="">

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины», требуя от Кабинета министров выплатить 110 млрд грн компенсации за выполнение специальных обязательств, не ставит целью получить эти деньги, а хочет заставить Кабмин ускорить реформы на рынке газа, а именно - создать условия для прихода на рынок газа для населения альтернативных поставщиков. Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал эксперт в сфере энергетики, руководитель «Центра исследования энергетики» Александр Харченко.

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«Я не думаю, что кто-то в «Нафтогазе» рассчитывает получить 110 миллиардов гривень из украинского бюджета, они знают, в каком он положении. Мне кажется, их главная цель – это вынудить Кабмин продолжить реформу рынка газа… «Нафтогаз» сделал это публично, чтобы подтолкнуть Кабмин к дальнейшим шагам и разработать механизм выплаты компенсации», - сказал он.

Харченко считает, что реформа рынка газа выполнена на сегодня не полностью, а лишь на 60-65%.

«У нас либерализован промышленный рынок, отделение газотранспортной системы происходит, но оно привязано к судебному процессу в Стокгольмском арбитраже. А что касается рынка частных потребителей – его реформирование полностью заморожено в пользу группы Фирташа. Если эта реформа состоится, то они потеряют те монопольные доходы, которые сегодня получают, - отметил эксперт. - Дальнейшее реформирование розничного рынка газа – это большая беда для группы Дмитрия Фирташа, но для нас эта реформа важна для того, чтобы мы получили альтернативного поставщика».

Также он считает, что требования «Нафтогаза», согласно действующему закону «О рынке природного газа», вполне законны.

«Есть ли шанс, что Кабмин что-то сделает? Конечно же, нет. Чисто теоретически, если бы Кабмин и «Нафтогаз» сотрудничали, такую вещь (выплату компенсации поставщику газа, который поставляет «голубое» топливо населению по ценам, которые ниже рыночных – УНИАН) можно было бы сделать, хотя бы для того, чтобы показать другим потенциальным поставщикам газа населению, что Кабмин выполняет законодательство», - заявил Харченко.

В то же время, в комментарии УНИАН эксперт в нефтегазовой сфере, руководитель экспертной организации «Центр глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар назвал требования «Нафтогаза» к правительству вымогательством.

«Это выглядит как вымогательство, попытка легального вымогательства», - заявил он.

По словам Гончара, такие действия госхолдинга нацелены на то, чтобы или получить компенсацию, или поднять тарифы на газ для населения.

«Эти ребята (менеджмент «Нафтогаза» - УНИАН) доиграются, что их уволят, поскольку их аппетиты стали безразмерными. Никто не приуменьшает их заслуг, но если подход «зарплату себе поднимаем и деньги с бюджета требуем» продолжится, то правительство предпримет радикальные шаги и это будет пользоваться поддержкой в обществе», - считает Гончар.

Как сообщал УНИАН, в середине июля правительство поручило «Нафтогазу» доработать финплан компании на 2017 год и исключить из него статью, которая предусматривала повышение цен на газ для населения на 19% на период отопительного сезона 2017-2018 годов.

23 января «Нафтогаз» и его дочерняя газодобывающая компания «Укргазвыдобування» обратились в Кабмин с требованием выплатить им около 111 млрд грн компенсации за то, что эти компании на протяжении двух лет выполняли убыточные для них и государства специальные обязательства на рынке газа, то есть поставляли газ для нужд населения через посредников – частные региональные газопоставляющие компании.

В компании также сослались на ряд выигранных судебных споров против Кабмина и решение суда, которое обязывает правительство разработать механизм определения компенсации и выплатить ее. Также руководство «Нафтогаза» раскритиковало действующий механизм спецобязательств на рынке газа и заявили, что текущая система приводит к многомиллиардным потерям государства, она должна быть срочно отменена и заменена прозрачными рыночными условиями.