Шлапак: оплата газа валютными резервами НБУ сорвет договор с МВФ

Оплата за газ валютными резервами Национального банка Украины сорвет график снижения резервов, согласованный с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«У нас на сегодняшний день порядка 24 млрд. долл. (валютных резервов НБУ - УНИАН), но, помимо этого, есть график с МВФ, с которым мы договорились о том, каким образом должны снижаться валютные резервы до конца года. Так вот, если мы сейчас ухнем 18 млрд. грн., а это около 2,5 млрд. долл., на валютные резервы и снимем их оттуда, то, к сожалению, мы вываливаемся опять-таки за «маяки», о которых мы договорились (с МВФ). И я думаю, что здесь МВФ будет принципиален, и я думаю, что он будет придерживаться такой логики: объясните, что у вас происходит с НАК, и объясните, зачем вам нужно это решение, зачем вы спасаете «отца русской демократии» с помощью 18 млрд. Если вы не спасаете его, если это очередной наркотик, с помощью которого НАК продолжит свое существование до нового года, то мы будем категорически против. И Президент придерживается ровно такой же логики», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он отметил, что на сегодняшний день проходят консультации с МВФ относительно возможности увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» путем принятия изменений в бюджет.

«Мы договорились с МВФ, что будем консультироваться на этот счет, – это раз. Во-вторых, МВФ контролирует два таких важных показателя, как монетарная база, валютные резервы. И поэтому решение по НАК «Нафтогаз» наносит достаточно серьезный удар – или мы выскакиваем за монетарные показатели, или за нижнюю планку валютных резервов. Таким образом, нам придется объяснить МВФ, что нам это решение нужно, получить его согласие, и после этого такое решение проводить (об увеличении уставного капитала - УНИАН)», - сказал А.ШЛАПАК.

Высказывая свое отношение к проблеме увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз», первый заместитель главы Секретариата Президента отметил, что это делать необходимо.

«Капитализировать НАК надо, я в том убежден, однако при этом нужно понимать всю схему вывода НАК «Нафтогаз» из тяжелой финансовой ситуации. Если мы эти деньги бросаем в пропасть и через полгода у нас опять не будет капитала НАК из-за системы неплатежей и из-за системы неправильных контрактов с россиянами, тогда нет смысла этого делать – мы просто воду носим решетом. И об этом Президент заявлял не единожды. Он готов рассматривать вопрос капитализации НАК вместе с комплексом мер, которые обеспечат на сегодняшний день стопроцентную систему расчета за газ хотя бы по тем ценам, которые есть, а также вместе с нашими предложениями об изменении контракта с россиянами на следующий год… Только это в комплексе позволит нам сказать о том, что единожды дав такой достаточно большой ресурс, НАК «Нафтогаз Украины» можно сбалансировать», - сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ в интервью «Зеркалу недели» заявил, что Кабинет министров Украины намерен согласовать в ходе переговоров с Международным валютным фондом возможность увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн.

Он сообщил, что средства на увеличение уставного фонда «Нафтогаза» будут получены за счет выпуска облигаций - по такой же модели, как и в случае рекапитализации банков. По его словам, информация передана МВФ и ожидается реакция.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины предлагает увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины», чтобы дать возможность компании компенсировать разницу в цене на газ для предприятий теплокоммунэнерго.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в госбюджет-2009 был принят 17 июня на заседании правительства.

Сумма увеличения уставного фонда будет определена решением Верховной Рады, но в правительстве считают, что увеличить капитал необходимо на 10-18 млрд. грн.

11 июня заместитель министра топлива и энергетики Украины Владимир МАКУХА сообщил, что Кабинет Министров одобрил увеличение уставного фонда «Нафтогаза Украины» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.

В настоящее время уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» составляет 5 млрд. 564,714 млн. грн.

Переговоры Украины и Международного валютного фонда по поводу второго пересмотра программы в рамках соглашения stand-by начнутся 30 июня т.г., когда к миссии Фонда в Киеве присоединится ее руководитель Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ.