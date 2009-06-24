29 июня в Брюсселе эксперты высокого уровня обсудят «газовую» ситуацию

Представители международных финансовых структур и газовой промышленности обсудят 29 июня в Брюсселе ситуацию с поставками газа в Украину и его транзитом в ЕС.

Об этом сегодня заявил официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес Лайтенбергер.

"Это будет первая встреча такого характера, за которой, вероятно, последуют другие", - сказал он.

По его словам, принять участие в созываемом исполнительной властью ЕС техническом совещании приглашены представители властей России и Украины, «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины», а также Всемирного банка, Международного валютного фонда, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в Брюсселе состоялось заседание газовой координационной группы ЕС с участием представителей “Газпрома” и “Нафтогаза”, в ходе которого обсуждались две идеи: предоставление кредита украинской компании для достаточного накопления газа в ПХГ или же приобретение газа европейскими компаниями и хранение его в ПХГ Украины.

По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, для закачивания в ПХГ достаточного количества газа Украине нужен кредит в 4 млрд. долл.

Но Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ заявил, что ЕС не может за Украину платить за газ. “Мы не имеем денег в бюджете”, - сказал он.

“Эта проблема очень сложная, поскольку главное в этом – способность Украины платить за газ, который она потребляет. Это не является сферой нашей ответственности”, - добавил Ж.БАРРОЗУ.