Россия будет увеличивать мощности по сжижению газа

Председатель правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН поручил Газпрому и Минэнерго разработать план увеличения мощностей по сжижению газа. Об этом заявил российский премьер сегодня в ходе встречи с главой Total Кристофом де МАРЖЕРИ.

«Я дал поручение «Газпрому» и Минэнерго разработать план увеличения мощностей по сжижению газа», - сказал он. По словам В.ПУТИНА, это даст возможность не только диверсифицировать рынки и направление поставок, но и поддержит развитие смежных отраслей, в том числе судостроение.

Как сообщал УНИАН, первый газовоз с российским сжиженным газом на борту в апреле был отправлен в Японию из сахалинского порта Пригородный. Таким образом, РФ впервые начала поставлять на мировой рынок не сырой газ, а высокотехнологичный продукт. Это беспрецедентное событие в российской экономике за последние полвека - с тех пор, как бывший СССР стал поставлять в Европу сырой газ.

По мнению экспертов, Россия таким образом получит независимость от трубопроводов и "транзитных" стран при экспорте топлива в сжиженном виде с Сахалинского шельфа. Его можно будет поставлять по воде в любых объемах в любую страну мира. После выхода на проектную мощность Россия займет до 5% мировых поставок экологически чистого топлива.

Отметим, в 2008 году рынок СПГ достиг рекордного объема - 172,3 млн. тонн (237,8 млрд. куб. м). Его общая доля в международной торговле газом составила 29%. В соответствии с прогнозами, к 2015 году спрос на СПГ в мире увеличится до 327 млн. тонн в год в связи с ростом потребности в природном газе в странах Атлантического бассейна, и, в первую очередь, в США.

С целью сохранения лидирующих позиций на мировом газовом рынке ОАО «Газпром» реализует «Стратегию в области производства и поставок сжиженного природного газа».

С 2005 по 2008 годы общий объем продаж СПГ Группой «Газпром» достиг 1,84 млрд. куб. м.