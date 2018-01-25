Профсоюзы требуют от Центрэнерго немедленно разблокировать поставки угля госшахт

Профсоюз работников угольной промышленности Украины (ПРУП) и Независимый профсоюз горняков Украины (НПГУ) требуют от госкомпании «Центрэнерго» немедленно возобновить поставки угля с государственных шахт ГП «Львовуголь» и ГП «Волыньуголь».

Шахтерские профсоюзы обвиняют «Центрэнерго» в нарушении вертикальной интеграции государственных шахт и генерирующих компаний, которая ранее давала гарантию сбыта своей продукции государственным шахтам ГП «Львовуголь» и ГП «Волыньуголь». С 22 января ПАО «Центрэнерго» отказывается от закупок в рамках модели встречных поставок между предприятиями Западного Донбасса и Львовско-Волынского бассейна.

«Такие действия «Центрэнерго» ставят под вопрос выплаты заработной платы шахтерам и в целом работу государственных угледобывающих предприятий», - утверждают лидеры шахтерских профсоюзов в письме, направленном в адрес руководства ПАО «Центрэнерго», Президента Украины и Министра энергетики.

«В случае невыполнения изложенных требований мы оставляем за собой право начать бессрочную акцию протеста с пикетированием ПАО «Центрэнерго» и властных структур в Киеве, блокированием поставок угля неизвестного происхождения и перекрытием международных трасс», - предупреждают они.

Ранее СМИ сообщали, что с декабря 2017 г. «Центрэнерго» сменил основного поставщика угля на свои ТЭС, в результате чего государственные шахты Львовско-Волынского бассейна испытывают трудности со сбытом своей продукции. Новым поставщиком «Центрэнерго» стало частное ООО "Краснолиманское», которое находится в собственности бизнесмена Виталия Кропачева и окружения беглого президента Виктора Януковича.