"Нафтогаз" погасил кредит ЕБРР от 2015 года

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" выплатил Европейскому банку реконструкции и развития последний платеж в размере 300 миллионов долларов по кредиту, который был получен госкомпанией в рамках кредитного соглашения от 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, на протяжении отопительных сезонов 2015-2018 годов средства кредитной линии ЕБРР, гарантированной государством, использовались "Нафтогазом" для закупки природного газа.

"Всего в рамках кредитного соглашения на западной границе Украины было закуплено 5,3 миллиарда кубометров газа", - говорится в сообщении.

В компании также добавили, что осенью прошлого года Кабмин не обратился в банк для того, чтобы продлить кредитное соглашение от 2015 года.

Пресс-служба "Нафтогаза" также отмечает, что одним из условий кредитования от ЕБРР было проведение корпоративной реформы госхолдинга.

"Промедление с выполнением этого плана было одной из причин решения независимых членов первого состава наблюдательного совета "Нафтогаза" уйти в отставку. Также, с 1 апреля 2017 года не были введены в действие редакция устава "Нафтогаза" и положения о набсовете и правлении, согласованные во время открытия кредитной линии ЕБРР в 2015 году", - заявили в компании, добавив, что в декабре прошлого года правительство назначило новый состав набсовета госкомпании, но не расширило его полномочия, как того требуют международные стандарты.

Как сообщал УНИАН, в начале октября директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж заявил, что банк готов продолжить финансовую поддержку закупок газа для Украины и даже увеличить ее объем, но только после возобновления работы независимого набсовета в "Нафтогазе".

Этот совет был сформирован решением правительства в декабре прошлого года. Первое его заседание состоялось 12 января этого года.

В середине января глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что после выплаты последних 300 миллионов долларов, автоматического возобновления этой кредитной линии не будет. По его словам, это связано с невыполнением Украиной требований МВФ. Также Коболев сообщил, что кредитные средства ЕБРР и Всемирного банка (суммарно – это 800 миллионов долларов возобновляемой кредитной линии) были получены под около 1% годовых и являются для госхолдинга самым дешевым финансовым ресурсом.