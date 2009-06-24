Суд возбудил дело о банкротстве Управления строительства Ривненской АЭС

Хозяйственный суд Ривненской области 15 июня т.г. возбудил дело о банкротстве ЗАО «Управление строительства Ривненской АЭС» (Кузнецовск).

Об этом сказано в официальном объявлении, опубликованном в газете «Голос Украины» от 24 июня.

Согласно сообщению, распорядителем имущества банкрота назначен И.ДЕМИДОВ. Претензии кредиторов принимаются в течении месяца со дня опубликования официального объявления.

Справка УНИАН. ЗАО «Управление строительства Ривненской АЭС» зарегистрировано в 1999 году и создано на базе одноименного государственного управления. Предприятие принимало участие в строительстве энергоблоков Ривненской АЭС.

С 2005 года, по информации СМИ, предприятие контролировал экс-нардеп Дмитрий КРЮЧКОВ.