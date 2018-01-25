Дочка "Нафтогаза" намерена получить лицензию на поставку электроэнергии населению

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая входит в состав активов Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", намерена получить лицензию на право осуществлять хозяйственную деятельность по поставкам электроэнергии потребителям.

Читайте такжеВ Украине может снова подорожать электроэнергия

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Планируется, что вопрос выдачи лицензии будет рассмотрен на заседании комиссии 30 января.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 2017 года НКРЭКУ выдала "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" лицензию на поставки природного газа конечным потребителям.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.