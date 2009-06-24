Каждый раз в преддверии оплаты газа Россия делает громкие замечания

В текущем году практически перед каждым приближением срока оплаты газа со стороны России звучат громкие критические замечания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя заявление заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра МЕДВЕДЕВА о том, что из-за ненадежности Украины компания отказывается хранить свой газ в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ).

«Я хочу напомнить, что мы сейчас закачиваем газ в хранилища Украины по плану. Мы закачали газ в апреле, в мае, рассчитались на 100%. И вы знаете – перед каждой датой расчетов были громкие заявления», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что ей хотелось бы, чтобы все стороны, участвующие в газовых отношениях, демонстрировали спокойное решение возникающих вопросов и нормальную слаженную работу.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Москве заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что «Газпром» отказался хранить свой газ в подземных хранилищах газа Украины из-за ее ненадежности.

«К сожалению, мы столкнулись с тем, что довольно существенный объем газа – около 8 млрд. кубометров бесследно исчез из ПХГ Украины. Мы целую зиму безуспешно пытались хоть один кубометр газа поднять по нашим заявкам», – сказал А.МЕДВЕДЕВ. Он подчеркнул, что после этого было принято решение отказаться от хранения газа в ПХГ Украины.

А.МЕДВЕДЕВ напомнил, что существующими договорами предусмотрено, что вся ответственность за заполнение ПХГ газом лежит на НАК «Нафтогаз Украины». «Украинская ГТС работает таким образом, что физический объем транзита невелик – основные поставки осуществляются из ПХГ… Если необходимого объема газа в ПХГ Украины не будет, это создаст ситуацию, когда будет технически невозможно поставить газ европейским потребителям», – сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г. НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сих пор вовремя и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.