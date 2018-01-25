НАБУ проводит обыски у нового поставщика угля для "Центрэнерго"

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыск киевского офиса неофициального куратора государственного угольного сектора Виталия Кропачева, расположенного по ул. Б.Хмельницкого,26.

Об этом пишет Экономическая правда.

Читайте такжеПрофсоюзы требуют от Центрэнерго немедленно разблокировать поставки угля госшахт

Как сообщали СМИ, структуры Виталия Кропачева монополизировали поставки угля для государственной компании "Центрэнерго". Это поставило под угрозу остановки государственных шахт Западной Украины.

C декабря 2017 года предприятие Кропачева ООО "Краснолиманская" является крупнейшим поставщиком топлива угля на станции "Центрэнерго". Объем его поставок - до 130 тысяч тонн в месяц. ООО "Краснолиманское" было выкуплено у структур и окружения беглого президента Виктора Януковича.