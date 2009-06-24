Реализация бензина через АЗС сократилась

В Украине реализация бензина через сеть АЗС, которая насчитывает 6182 единиц, в мае сократилась на 2,2% по сравнению с маем 2008 года – до 309,1 тыс. тонн, а дизельного топлива – на 10,2%, до 120,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 61,3% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 31,8% – А-90-93, 6,9% – А-72-80.

В мае через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 3 млрд. 126,3 млн. грн., из них 2 млрд. 375,9 млн. грн. (76%) составлял розничный товарооборот от продажи моторного бензина и 0,750 млрд. грн. (24%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 июня на АЗС в остатках насчитывалось 133,8 тыс. тонн бензина и 61,4 тыс. тонн дизельного топлива.