КНДР поставляла уголь в Южную Корею и Японию с помощью России - Reuters

03:24, 26 января 2018
Энергетика
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Северная Корея по меньшей мере три раза переправляла уголь через порты Находка и Холмск. 

Иллюстрация / REUTERS

КНДР поставляла уголь в Южную Корею и Японию в обход санкций ООН через российские порты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в западноевропейской разведке.

По информации агентства, Северная Корея по меньшей мере три раза переправляла уголь через порты Находка и Холмск. Источник в органах безопасности в США подтвердил эту информацию и отметил, что торговля углем через Россию продолжается.

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Ранее сообщалось, что США ввели санкции против министерства нефти КНДР.

Также ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в помощи КНДР в обходе международных санкций.

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Теги: #санкции против КНДР