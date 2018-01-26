КНДР поставляла уголь в Южную Корею и Японию с помощью России - Reuters

КНДР поставляла уголь в Южную Корею и Японию в обход санкций ООН через российские порты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в западноевропейской разведке.

По информации агентства, Северная Корея по меньшей мере три раза переправляла уголь через порты Находка и Холмск. Источник в органах безопасности в США подтвердил эту информацию и отметил, что торговля углем через Россию продолжается.

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Ранее сообщалось, что США ввели санкции против министерства нефти КНДР.

Также ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в помощи КНДР в обходе международных санкций.