КНДР поставляла уголь в Южную Корею и Японию с помощью России - Reuters
03:24, 26 января 2018
55 0
Северная Корея по меньшей мере три раза переправляла уголь через порты Находка и Холмск.
Иллюстрация / REUTERS
КНДР поставляла уголь в Южную Корею и Японию в обход санкций ООН через российские порты.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в западноевропейской разведке.
По информации агентства, Северная Корея по меньшей мере три раза переправляла уголь через порты Находка и Холмск. Источник в органах безопасности в США подтвердил эту информацию и отметил, что торговля углем через Россию продолжается.
Читайте такжеСША ввели санкции против РФ из-за поддержки Ким Чен Ына
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против министерства нефти КНДР.
Также ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в помощи КНДР в обходе международных санкций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter