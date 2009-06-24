Кабмин перераспределил средства Стабфонда

Кабинет Министров Украины решил дополнительно направить из Стабилизационного фонда Госбюджета 2,45 млрд. грн. на поддержку государственных угледобывающих предприятий для частичного покрытия расходов по себестоимости товарной продукции.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина (№678-р от 27 мая т.г.), текст которого сегодня обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, указанные средства будут выделены за счет пропорционального сокращения расходов, предусмотренных в Стабфонде на реализацию проектов технического переоснащения угледобывающих предприятий и ликвидацию шахт.