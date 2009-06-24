Phoenix Capital: цена газа для Украины составит 200 долларов

В третьем квартале 2009 года цена импортного природного газа для Украины на восточной границе составит 200 долларов за тыс. куб. м.

Такой прогноз содержится в комментарии аналитиков инвестиционной компании Phoenix Capital для УНИАН.

Аналитики ожидают снижения цены импортного газа с 270,5 доллара за тыс. куб. м во втором квартале до 200 долларов в третьем из-за снижения мировых цен на энергоносители в 2009 году по сравнению с 2008 годом.

«При расчете цен на газ используются средние цены на газойль и мазут за 9 месяцев, предшествовавших расчетной дате, – сказал аналитик Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК. – При этом цены на газойль и мазут практически полностью повторяют динамику цены нефти, упавшей с 145 долларов за баррель в июле 2008 года до менее 40 долларов за баррель зимой 2008-2009 года».

В то же время аналитики отмечают, что на протяжении последних 3 месяцев цена нефти возобновила рост, поэтому и цена на газ для Украины в четвертом квартале может вновь начать расти.

Справка УНИАН. Согласно подписанному между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» контракту на поставку газа украинским потребителям, цена на газ на 2009 год рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена – 450 долл. за 1000 куб. м). Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м, во втором квартале - 270,5 долл. Цена изменяется по формуле ежеквартально.