Королевская: нужно создать прогнозный баланс потребления угля

До конца года необходимо создать прогнозный баланс потребления угля на рынке как частными компаниями, так и государственными.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня журналистам высказала председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

«Первое, что мы на сегодня должны сделать совместно с Министерством угольной промышленности, Министерством экономики, Министерством топлива и энергетики – это создать прогнозный баланс до конца года», - считает глава комитета. По ее мнению, это необходимо для того, чтобы четко сформировать весь рынок потребления как энергетического, так и коксующегося угля.

«Когда мы увидим полностью картину того, сколько угля потреблено на рынке, тогда будем понимать, какой объем нужно выделять дополнительно для финансирования создания государственного резерва», - уверена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она также подчеркнула, что сегодня финансирование закупки угля проводится за счет кредитных ресурсов, которые выделил «Ощадбанк» для энергетиков при поддержке и гарантиях правительства. Следующий этап - создание дополнительного государственного резерва угля – надо будет проводить после того, когда будет сформирован баланс украинской угледобычи с участием как частных, так и государственных шахт, говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она также подчеркнула, что для создания государственного резерва угля необходимо выделить средства из Госбюджета. «Надо понимать, за счет чего будет финансироваться этот резерв. Если мы найдем источники, тогда можно будет дискутировать», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Для этого, по ее мнению, необходимо понимать, какой баланс на рынке должен быть сохранен.