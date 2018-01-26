Кабмин готов изменить цены на газ по требованию МВФ - президент

Правительство Украины готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, предусматривающими установление цены "голубого топлива" на уровне себестоимости и затрат на транспортировку.

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Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Bloomberg.

"Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", - сказал президент.

При этом в издании отметили, что дополнительных деталей президент не предоставил.