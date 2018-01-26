Кабмин готов изменить цены на газ по требованию МВФ - президент
12:37, 26 января 2018Энергетика
1870 0
Дополнительных деталей по будущим ценам на газ Порошенко не предоставил.
Кабмин готов урегулировать цены на газ согласно требованиям МВФ / фото УНИАН
Правительство Украины готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, предусматривающими установление цены "голубого топлива" на уровне себестоимости и затрат на транспортировку.
Читайте такжеМВФ настаивает на корректировке цен на газ в Украине
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Bloomberg.
"Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", - сказал президент.
При этом в издании отметили, что дополнительных деталей президент не предоставил.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter