Цена нефти на повестке дня: ОПЕК ведет переговоры с рядом стран Африки и Азии

ОПЕК ведет переговоры с несколькими странами в Африке и Азии о присоединении к соглашению о сокращении добычи нефти (ОПЕК+).

ОПЕК ведет переговоры с несколькими странами в Африке и Азии о присоединении к соглашению о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), сообщает Прайм со ссылкой на заявление министра нефти Кувейта Бахита ар-Рашиди.

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"Идут переговоры с несколькими странами в Африке и Азии, которые я бы предпочел не называть, и я надеюсь, что они присоединятся к нашим усилиям по балансировке рынка в течение 2018 года", - ответил он на вопрос о присоединении к соглашению ОПЕК+ новых участников.

В декабре министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что страны ОПЕК+ на общей встрече в июне объявят о том, как будет выглядеть стратегия выхода из венских договоренностей. До этого о возможности рассмотрения в июне выхода из сделки говорил и бывший министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук. Он отмечал, что страны ОПЕК+ могут выйти из венского соглашения до конца 2018 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.