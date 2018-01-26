"Центрэнерго" обязуется выкупать весь уголь Львовско-Волынского бассейна

По информации от Украинской железной дороги, вчера на Трипольскую ТЭС («Центрэнерго») уже завезли 692 тонны угля.

Государственная компания "Центрэнерго" готова выкупать весь уголь государственных шахт Львовско-Волынского бассейна. Эта информация содержится в сообщении компании от 26 января.

По информации, озвученной в компании, между ПАО "Центрэнерго" и государственным трейдером ГП "Держвуглепостач" подписаны соглашения на поставку на Трипольскую ТЭС угля газовой группы производства ГП "Львовуголь".

Кроме этого, "Центрэнерго" обратился к ГП "Держвуглепостач" с просьбой предоставить информацию по поводу возможных месячных объемов поставок угля газовой группы от предприятий Львовско-Волынского бассейна.

ПАО "Центрэнерго" письмами от 25.01.2018 выразило готовность приобрести весь предложенный уголь на условиях действующего договора.

По информации от Украинской железной дороги, вчера на Трипольскую ТЭС («Центрэнерго») уже завезли 692 тонн угля Львовско-Волынского бассейна.

Вчера профсоюз работников угольной промышленности Украины (ПРУП) и Независимый профсоюз горняков Украины (НПГУ) потребовали от госкомпании "Центрэнерго" немедленно возобновить поставки угля с государственных шахт ГП "Львовуголь" и ГП "Волыньуголь". Об этом написали лидеры шахтерских профсоюзов в письме, направленном в адрес руководства ПАО "Центрэнерго", президента Украины и министра энергетики. В частности, шахтерские профсоюзы обвинили "Центрэнерго" в нарушении вертикальной интеграции государственных шахт и генерирующих компаний, которая ранее давала гарантию сбыта своей продукции государственным шахтам.

Ранее СМИ сообщали, что с декабря 2017 г. "Центрэнерго" сменил основного поставщика угля на свои ТЭС, в результате чего государственные шахты Львовско-Волынского бассейна испытывают трудности со сбытом своей продукции. Новым поставщиком "Центрэнерго" стало частное ООО "Краснолиманское".