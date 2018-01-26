В Евросоюзе требуют от Украины реформы облэнерго

В Энергетическом сообществе считают, что наша страна не справилась с выполнением своих обязательств.

Секретариат Энергетического сообщества начал рассмотрение вопроса о недостаточном проведении Украиной, а также Албанией, Боснией и Герцеговиной реформы, которая заключается в разделении функций региональных энергопоставляющих компаний (облэнерго), что должно способствовать созданию конкуренции на розничном рынке электроэнергии. Сообщение об инициации рассмотрения этого вопроса опубликовано на сайте Энергосообщества.

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«Секретариат Энергетического сообщества инициировал предварительную процедуру урегулирования проблемы в отношении Албании, Боснии и Герцоговины и Украины за то, что эти страны недостаточно проводят процедуру анбандлинга (разделения сфер деятельности - УНИАН) компаний-операторов распределительных сетей», - говорится в сообщении.

Секретариат также считает, что эти страны не справились с заданием по выполнению их обязательств согласно Договору об Энергетическом сообществе. Согласно сообщению, эти страны, включая Украину, не прописали требования Третьего энергетического пакета в национальном законодательстве и не приняли меры для имплементации процесса анбандлинга на практике.

«Операторы электрических распределительных сетей трех стран до сих пор выполняют функции поставщика электроэнергии и компании, которая отвечает за ее распределение», - сообщили в Секретариате, добавив, что, разделив виды деятельности облэнерго, потребители смогут получить большой выбор поставщиков электроэнергии, что позволит улучшить услугу электроснабжения и дать возможность получать ее по справедливой цене.

Как сообщал УНИАН, в средине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». Предполагается, что этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения.

Этот закон также предусматривает обязательное разделение всех облэнерго на две компании: одна будет заниматься распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей, а вторая – поставкой электричества. Исполняя эту норму, в середине ноября прошлого года акционеры столичной энергоснабжающей компании «Киевэнерго» приняли решение о разделении своей компании.