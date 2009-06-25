Нафтогаз не хранит в ПХГ газ Газпрома

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что с начала 2006 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) не хранится никаких объемов газа, принадлежащих ОАО «Газпром».

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-центром НАК «Нафтогаз Украины» разъяснении компании.

Поэтому, как отмечается в разъяснении, в течение последних 4 лет и по сегодняшний день НАК «Нафтогаз Украины» не может получить никаких претензий со стороны ОАО «Газпром» относительно отбора его газа из ПХГ Украины.

При этом НАК «Нафтогаз Украины» обращает внимание, что действующими контрактами между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» не предусмотрена прямая зависимость между закачиванием газа в ПХГ НАК «Нафтогаз Украины» и транзитом российского газа.

НАК «Нафтогаз Украины» отмечает, что весь объем российского транзитного газа, который поступает на территорию Украины, в полном объеме транспортируется потребителям стран Европы. «Для обеспечения транзита российского газа в «пиковые» периоды НАК «Нафтогаз Украины» обращался к ОАО «Газпром» с предложением о закачивании дополнительных объемов газа в украинские ПХГ, поскольку между компаниями существует действующий контракт, который предусматривает такую возможность для ОАО «Газпром». От российских партнеров НАК «Нафтогаз Украины» не получила положительного ответа на свое предложение”, - подчеркивается в разъяснении.

В компании отметили, что НАК «Нафтогаз Украины» продолжает подготовку к отопительному сезону в соответствии с определенным НАК графиком. «По состоянию на 24 июня в подземные хранилища газа (ПХГ) закачано 19,25 млрд. куб. метров газа, что на 1 млрд. куб. метров больше, чем за аналогичные периоды 2007 и 2008 гг.», - добавляет пресс-центр.

«Весь объем газа, который находится в ПХГ, будет использован для обеспечения бесперебойного функционирования объединенной газотранспортной системы Евразийского континента», - заверяет НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ отвечая на вопрос журналиста, почему «Газпром» не хранит свой газ в подземных хранилищах Украины, сказал: «Если обратиться к истории, к сожалению, мы столкнулись с тем, что достаточно существенный объем газа – около 8 млрд. кубометров, бесследно исчез из ПХГ Украины. Мы целую зиму безуспешно пытались хоть один кубометр газа поднять по нашим заявкам». (После пресс-конференции в пресс-службе «Газпрома» разъяснили, что А.МЕДВЕДЕВ имел в виду зиму 2004-2005 гг. – УНИАН).