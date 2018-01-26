Борьба за кредит: Кабмин начал переговоры с МВФ о новой цене на газ для украинцев

Премьер-министр подчеркнул, что в этом отопительном сезоне цена на газ повышена не будет.

Правительство на данный момент находится в диалоге с Международным валютным фондом относительно формирования цены на газ в Украине. Об этом глава правительства Владимир Гройсман сообщил в интервью одному из украинских телеканалов.

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"Что касается новой формулы, мы сейчас находимся в диалоге, и мы опубликуем решение, как только сможем найти правильный механизм с МВФ", - сказал он.

При этом глава правительства подчеркнул, что в этом отопительном сезоне цена на газ повышена не будет.

"Я хочу подчеркнуть, что в этом отопительном сезоне никаких решений относительно повышения цены на газ правительством принято не будет, и я сдержу это слово", - сказал он.

Гройсман отметил, что для него важно, чтобы украинцы, получающие небольшие доходы, были защищены при автоматическом установлении цены на газ в Украине.

"Как только мы сможем компенсировать колебания цены реальными эффективными социальными программами поддержки, тогда мы можем говорить о том, что такая формула найдена", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Петра Порошенко, правительство Украины готово урегулировать цену на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, предусматривающими установление цены "голубого топлива" на уровне себестоимости и затрат на транспортировку.

Установление рыночной цены на газ является обязательным условием продолжения сотрудничества Украины и МВФ.

24 января Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.