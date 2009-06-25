Газовый вопрос. Взгляд из Европы

Главная предпосылка долгосрочного решения газового спора между Россией, Украиной и Евросоюзом - восстановление политического доверия в этом треугольнике, считают участники конференции в Берлине.

Германское общество внешней политики организовало в Берлине международную трехстороннюю конференцию с участием политиков, экспертов и парламентариев из Германии, России и Украины. Однако заявленную тему встречи - новую программу Евросоюза "Восточное партнерство" - затмила другая: проблема надежности поставок российских энергоносителей в Европу, в частности украинский газовый транзит.

Заместитель спикера Госдумы и председатель Российского газового общества Валерий Язев не исключил возможность повторения украинского транзитного кризиса, разразившегося в начале этого года, когда половина Европы осталась без газа. Беспокоит его и резкое снижение закупок российского газа - на 38 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в Европе потребление газа сократилось - вследствие кризиса - лишь на 3-7 процентов. Значит, отметил Язев, идет замещение российского газа. Он назвал три причины зимней газовой "лихорадки".

Язев о причинах кризиса

Первой причиной Язев считает транзитный монополизм Украины и приводит такие цифры: 141 млрд кубометров газа из 160 млрд, которые экспортирует Россия, то есть более 80 процентов, идет через Украину. Вторая причина, по мнению Язева, - социально-политическая и экономическая ситуация на Украине, не позволяющая стране покупать газ по европейским ценам. Третья причина - отсутствие эффективных международных регуляторов, обеспечивающих надежный транзит газа через территорию стран-транзитеров.

При этом "Брюссельская декларация" ЕС о помощи в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) без участия России, как считает Валерий Язев, лишь усиливает транзитный монополизм Украины, а "усиливать монополизм Украины в этих условиях - это самоубийство для Европы", - заявил он.

Альтернативный газ

Председатель российского газового общества, похоже, отчаялся достичь компромисса с Киевом. Он подробно рассказал об уже строящихся альтернативных средствах доставки газа в Европу: Закончено строительство газопровода Ямал - Европа мощностью 30 млрд кубометров в год. Введен в эксплуатацию экспортный газопровод "Голубой поток" по дну Черного моря в Турцию - еще 16 млрд кубометров.

Принципиально новым маршрутом экспорта российского газа в Европу станет газопровод "Северный поток". Проектная мощность двух ниток - 55 млрд кубометров в год. Магистраль пройдет по дну Балтийского моря, и на ее пути не будет транзитных стран. "Проект "Южный поток" мощностью 30 млрд кубометров с возможностью увеличения до 63 млрд будет тоже направлен на укрепление энергетической безопасности Европы", - добавил Валерий Язев.

Соблюдать договоры и реформировать газовую сферу

Неотложной задачей считает решение газовой проблемы и специальный уполномоченный МИДа ФРГ по странам Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа Ханс-Дитер Лукас (Hans-Dieter Lukas). Главной предпосылкой он назвал соблюдение договорных обязательств. То есть Россия обязана доставлять газ к установленному в договоре пункту его передачи, а Украина - прокачивать дальше в оговоренных объемах.

По словам Лукаса, превращение европейцев в заложников российско-украинских газовых столкновений подрывает доверие не только к этим двум странам, но и к газу как топливу вообще: "Чем чаще будут происходить такие кризисы, - отметил Лукас, - тем сильнее станет в Европе тренд в сторону от газа. А в этом не могут быть заинтересованы ни Россия, ни Украина".

Соблюдение договоров - необходимое, но недостаточное условие. Требуется также, заявил Ханс-Дитер Лукас, всеобъемлющая экономическая и техническая реформа в энергетическом секторе Украины. В "Брюссельской декларации", в частности, предусмотрено создание независимого коммерческого оператора украинской ГТС. Кроме того, и сам государственный концерн "Нафтогаз", убежден Лукас, должен получить возможность работать прибыльно, а для этого необходимо повысить внутренние цены на газ на украинском рынке.

Цены на газ

Вариант повышения внутренних тарифов на газ, по меньшей мере в ближайшие месяцы, практически исключен. Об этом прямо заявил на конференции управляющий делами комиссии Верховной рады по финансам и банковской сфере Юрий Полунеев.

"Скажите, а вы поднимете тарифы за восемь месяцев до президентской кампании? - спросил он участников конференции. - Никто этого не сделает. Ни в одной стране. Более того, в этом есть абсолютно четкое экономическое обоснование: доходы населения упали на 40 процентов. Если сегодня поднять тарифы, то платежеспособный спрос, который и так упал в стране, упадет еще больше".

Но есть и другие аспекты реформы в энергетическом секторе Украины. Карл-Георг Вельман (Karl-Georg Wellmann) - член внешнеполитической комиссии бундестага от фракции ХДС/ХСС недавно беседовал с министром иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) о его переговорах в Киеве на прошлой неделе: "Ему было заявлено: разговор имеет смысл, если вы скажете, сколько денег вы нам дадите и когда примете в Евросоюз, - сообщил Вельман и пригрозил: - Украина не получит ни цента из налоговых средств Германии или Евросоюза, если останется на таких позициях".

Газ из супермаркета

"Вельману не интересны юридические и технические аспекты газотранзитного спора между Россией и Украиной. "Мы покупаем газ на нашей границе с Австрией и платим за него мировые цены, - заявил он. - Не наше дело заниматься вашими транспортными проблемами. Когда я прихожу в супермаркет за пачкой масла, магазин несет ответственность за наличие масла в ассортименте. Его хозяин не может мне сказать, что я, покупатель, должен заботиться о том, чтобы в магазин доставили масло".

Сравнение понравилось участникам конференции. Первый зампредседателя внешнеполитической комиссии Верховной рады Тарас Черновол взял его на вооружение, но взглянул на проблему с другой стороны. Обращаясь к немецкому парламентарию он заявил: "Вы очень хорошо сказали о супермаркете. Но когда вы туда приходите, то не говорите, что уже рассчитались за землянику с испанским фермером. Вы расплачиваетесь с продавцом супермаркета, который закладывает в цену и складские затраты, и холодильные камеры, и риски за то, что будет продан не весь товар. В нашем же случае риски и затраты легли полностью на Украину. Украина такой же потребитель российского газа, как и Европейский Союз".

Выход из положения Черновол видит в том, чтобы европейские энергетические компании закупали газ у России на восточной границе Украины и рассчитывались напрямую с "Нафтогазом" за его прокачку на запад. Для России такой вариант неприемлем. "Этого не будет", - категорично заявил Валерий Язев.

Как поделить трубу?

Скорее возможен компромисс в решении проблемы собственности на украинскую газотранспортную систему. На это обратил внимание немецкий эксперт по вопросам энергетики Роланд Гёц (Roland Götz). Он потребовал от Украины прояснить вопрос о собственности. "В Киеве говорят об угрозе суверенитету страны, газотранспортная система - это, дескать, общенародное достояние, а потому не может быть приватизирована или продана, - заявил Гёц. - Такую позицию следует изменить, чтобы поделить управление этой системой между Украиной, Россией и, возможно, зарубежными собственниками. Например, треть собственности остается за Украиной, треть переходит "Газпрому" и еще треть - западным инвесторам".

По мнению Гёца, нет необходимости навечно сохранять украинскую ГТС в стопроцентной государственной собственности. К проблеме суверенитета это не имеет никакого отношения.

Такой тезис активно поддержал эксперт рабочей группы фракции СДПГ в бундестаге Йоханнес Алефельд (Johannes Ahlefeld). Более того, вопрос о собственности он считает решающим. Главное, с его точки зрения, чтобы газовый транзит был полностью финансово независимым от "Нафтогаза" и украинского государства. "В противном случае, - добавил он, - это будет бездонная бочка и никто не согласится что бы то ни было финансировать".

Кормушка для чиновников?

В такой ситуации трудно рассчитывать и на западные кредиты. Ханс-Дитер Лукас, например, считает нереалистичными расчеты Украины на кредиты европейских государств. Иное дело - частные банки и Международный валютный фонд. Но и МВФ условием третьего транша обещанного кредита Украине сделал независимую аудиторскую проверку "Нафтогаза". По словам Лукаса, необходима большая прозрачность в украинском энергетическом секторе. Намек достаточно прозрачный: недопустимо, чтобы "труба" использовалась, как кормушка для высших чиновников.

Но и в Киеве, похоже, начали понимать бесперспективность сохранения всей газотранспортной системы в собственности государства. Тарас Черновол заявил, что брюссельские договоренности - не догма, и Россия, если сама того пожелает, может стать даже "доминантным" участником финансового пула для обеспечения модернизации газотранспортной системы.

Черновол расценивает брюссельские договоренности как клуб кредиторов, которые могут ссудить Украине деньги под гарантии "Укртрансгаза" - украинской газовой трубы. "Ради этого мы не стали рассказывать, что это наша неделимая собственность, как, кстати, записано в наших законах, а согласились в Брюсселе вычленить "Трансгаз" из нефтегазовой системы Украины, отделить его. И он является гарантией возврата этих кредитов", - уверяет Черновол. Это еще не приватизация газотранспортной системы Украины, но шаг в таком направлении.

Пауки в банке

В ходе дискуссии эмоции порой начинали зашкаливать. Все участники конференции, однако, понимали, что выход из газового тупика придется искать вместе. Управляющий делами фракции ХДС/ХСС в бундестаге Манфред Грунд (Manfred Grund) призвал "деполитизировать тему энергоснабжения и энергобезопасности", а Тарас Черновол заявил, что участники встречи постарались снизить политические пристрастия и перейти на уровень очень серьезного стратегического диалога.

Он надеется, что и ведущие политики обеих стран "рано или поздно поймут, что все вопросы, которые могут регулироваться экономическими законами, не могут быть фактором политики". Ждать, по прогнозу Черновола, осталось не очень долго - до президентских выборов на Украине. "Кто бы ни пришел на президентский пост, - сказал он, - а сегодня можно рассматривать четырех реальных кандидатов - Януковича, Тимошенко, Тигипко и Яценюка - любой из них перейдет на более прагматичные направления взаимоотношений".

Пока же ситуация напоминает скорее пауков в банке. Именно такое сравнение хотел привести в беседе с Deutsche Welle директор Института актуальных международных проблем Дипломатической академии российского МИДа Алексей Пушков, но, подумав, избрал более политкорректное.

"Это все больше начинает напоминать ситуацию, когда люди существовали отдельно, а потом все в силу необходимости оказались в одном помещении. Кто-то кого-то не очень любит. У кого-то к кому-то накопились претензии, кто-то кого-то опасается, кто-то кем-то раздражен, но они находятся в одном помещении. Более того, из этого помещения им никуда не деться. Поэтому им необходимо находить общий язык", - заявил Пушков в интервью Deutsche Welle.