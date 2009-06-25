Меры по преодолению кризиса в энергетике Украины недостаточны

Верховная Рада Украины приняла постановление “О текущей ситуации в угольной промышленности и тепловой энергетике и путях преодоления кризисных явлений в энергетической сфере”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 309 из 440 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением предусмотрено признать действия Минуглепрома и Минтопэнерго Украины по преодолению «кризиса потребления» угольной продукции недостаточными, отметив, что без осуществления антикризисных мероприятий улучшения ситуации не будет.

Кабинету министров Украины рекомендовано в месячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проекты изменений к законам Украины «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», а также «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», в которых предусмотреть использование средств Стабилизационного фонда на формирование государственного резерва энергетического угля в составе Государственного материального резерва (путем осуществления закупки Госкомрезервом энергетического угля через ГП «Уголь Украины» за счет средств Стабилизационного фонда с последующим выкупом энергогенерирующими компаниями по цене его закупки).

Предусмотреть также внесение изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» в части увеличения объемов бюджетного финансирования государственного сектора угольной отрасли до уровня, который позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам в соответствии с нормами действующего законодательства и требованиями коллективных договоров, продолжения реализации проектов технического переоснащения и капитального строительства угольных предприятий, создания безопасных и безаварийных условий труда шахтеров, реструктуризации в угольной отрасли и надлежащего обеспечения бытовым топливом углеполучателей предприятий, которые ликвидируются.

До 1 октября 2009 года правительство должно подготовить необходимые изменения и дополнение к Закону Украины “О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса” для завершения решения долговой проблемы в топливно-энергетическом комплексе и внести их на рассмотрение Верховной Рады Украины. Кроме того, до 1 октября 2009 года Кабмин должен подготовить и внести для рассмотрения Верховной Радой проект закона “Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий”.

Также правительство должно обеспечить закупку угля путем заключения соответствующих договоров с производителями угольной продукции всех форм собственности.

Кроме того, предусмотрено разработать на протяжении месяца механизм погашения взаимной задолженности предприятий угольной отрасли перед предприятиями Минтопэнерго на 2009 г. и первое полугодие 2010 г. А также предусматривается осуществить мероприятия для перехода бытовых потребителей на оплату за потребленную электрическую энергию по экономически обоснованным ценам, одновременно разработав и утвердив социальные стандарты потребления электроэнергии.

В месячный срок рекомендовано усовершенствовать механизм осуществления экспорта угольной продукции и ценообразования на нее с целью уменьшения нагрузки на государственный бюджет.

Минтопэнерго Украины должно:

- осуществить анализ составляющих оптовой рыночной цены на электрическую энергию на предмет их соотношения между собой, в частности, размера целевой надбавки к тарифу на электроэнергию, средства от поступления которой направляются в специальный фонд государственного бюджета;

- внести предложения относительно изменений в государственный бюджет с целью коррекции величин целевой надбавки к тарифу на электрическую энергию, а также осуществить мероприятия по оптимизации составляющих оптовой рыночной цены с целью недопущения убыточной работы генерирующих компаний тепловых станций.

Постановлением рекомендуется Минтрансу Украины рассмотреть возможность введения временного моратория на повышение тарифов на железнодорожные перевозки угля для потребностей энергетики и металлургии.