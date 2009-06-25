Украина приостановила экспорт электроэнергии в Польшу - источник

Госпредприятие «Укринтерэнерго» с 12 июня прекратило коммерческие поставки электроэнергии в адрес компании Zomar s.a. (Польша) из-за отказа польского контрагента покупать электроэнергию по ценам, предлагаемым украинским поставщиком.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве топлива и энергетики.

По словам собеседника агентства, «Укринтерэнерго» было вынуждено пересмотреть свою ценовую политику в отношениях с польским трейдером в связи с принятием Национальной комиссией регулирования электроэнергетики 4 июня постановления, которым операторы экспорта были обязаны закупать электроэнергию в Оптовом рынке электроэнергии на принципах зональной тарификации.

«В связи с введением “почасовки” «Укринтерэнерго» было вынуждено предложить польской стороне пересмотреть цены в сторону повышения, однако они не согласились с этим», - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, он затруднился уточнить физический объем электроэнергии, проэкспортированый в адрес Zomar s.a. в период с 1 по 12 июня.

Как сообщал УНИАН, 1 июня директор «Укринтерэнерго» Валентин БОНДАРЕНКО сообщил, что Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» возобновило поставки украинской электроэнергии в Польшу в адрес компании Zomar S.A. (Польша).

Комментируя вопрос о цене экспортируемой польскому контрагенту электроэнергии, директор «Укринтерэнерго» сказал: «Украинская электроэнергия экспортируется в Польшу по цене, которая превышает оптовую рыночную цену на внутреннем рынке или, другими словами, цены для украинских потребителей».

19 июня вице-премьер, министр промышленности Польши Вольдемар ПАВЛЯК заявил, что субъекты хозяйствования Украины и Польши еще не заключили коммерческих контрактов на поставку электроэнергии.

«Контрактов пока нет, но ведутся очень хорошие переговоры. Как только контракты будут заключены, сами компании огласят их результаты», - сказал В.ПАВЛЯК.

***Экспорт украинской электроэнергии в Польшу был прекращен в декабре 2008 года из-за отказа Zomar S.A., вызванного резким падением энергопотребления внутри Польши.