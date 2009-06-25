НКРЭ не изменила розничные тарифы энергоснабжающих компаний

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) оставила без изменений розничные тарифы энергоснабжающих компаний на июль по сравнению с июнем 2009 года.

Тарифы утверждены постановлением НКРЭ от 23 июня т.г. №728, которым располагает УНИАН.

Розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго оставлен на уровне 43,59 коп. за кВт/ч (без НДС). Тариф для потребителей второго класса по всем компаниям оставлен на уровне 58,46 коп. за кВт/ч (без НДС).

Справка УНИАН. С 1 сентября 2005 года НКРЭ внедряет поэтапный переход к единым розничным тарифам на электроэнергию, кроме тарифов для нужд населения, населенных пунктов, внешнего освещения и городского электротранспорта. Ежемесячное повышение не может превышать 5% уровня тарифов предыдущего месяца. Предполагается внедрение двух единых тарифов – для потребителей первого класса напряжения (выше 35 кВ) и для потребителей второго класса напряжения (ниже 35 кВ).