Вместо российского: Украина договорилась с Westinghouse о поставках ядерного топлива до 2025 года

Соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, заключило соглашение о продлении срока действия договора с американско-японской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива для семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов, сообщила пресс-служба Westinghouse.

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«Сегодня компания Westinghouse Electric сообщила о заключении соглашения о продлении срока действия договора с Государственным предприятием «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» о поставках ядерного топлива. Этим соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков в течение 2021-2025 годов, что означает расширение и продолжение действия текущего договора на шесть энергоблоков, срок действия которого заканчивается в 2020 году», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании «ТВЭЛ» - госкомпания «Энергоатом» в апреле 2014 года заключила договор с американско-японской компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

На сегодняшний день шведское топливо успешно эксплуатируется на Запорожской и Южно-Украинской АЭС. В 2018 году «Энергоатом» планирует заполнить активную зону реактора третьего энергоблока Южно-Украинской АЭС исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив им российское топливо компании «ТВЭЛ».

По итогам первого полугодия 2017 года «Энергоатом» сократил долю поставок ядерного топлива из России до 49% с 58%, при этом доля поставок от Westinghouse составила 51%.