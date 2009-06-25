Замминистра топлива и энергетики назначен Кирюшин

Кабинет министров Украины назначил экс-главу «Укртранснафты» Игоря КИРЮШИНА заместителем министра топлива и энергетики.

Об этом УНИАН сообщил в пресс-службе Министерства топлива и энергетики со ссылкой на распоряжение №698-р, принятое на вчерашнем заседании Кабмина.

Назначением И.КИРЮШИНА Кабмин ввел дополнительную должность заместителя министра топлива и энергетики.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет ОАО «Укртранснафта» временно отстранил Игоря КИРЮШИНА от исполнения обязанностей председателя правления компании и назначил исполняющим обязанности председателя правления Александра ЛАЗОРКО.

Согласно протоколу заседания наблюдательного совета «Укртранснафты» от 10 июня 2009 года, И.КИРЮШИН отстранен от занимаемой должности в связи с нарушением устава «Укртранснафты» в части непредоставления акционеру (НАК «Нафтогаз Украины») текущей информации о деятельности компании и ее структурных подразделений.

НАК «Нафтогаз Украины» создала комиссию по расследованию невыполнения устава председателем правления компании «Укртранснафта» Игорем КИРЮШИНЫМ, который временно отстранен от должности.