В "Укртрансгазе" отчитались, сколько газа выкачали из хранилищ

Запасы газа в ПХГ за неделю сократились на 4,7% - до 12,8 млрд куб. м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 20 по 27 января сократились на 4,7%, или на 628 млн куб. м, - до 12,826 млрд куб. м с 13,454 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

В частности, по данным компании, 27 января из хранилищ было отобрано 95,59 млн куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, Украина вошла в 2018 год с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 млрд куб. м газа.

26 октября 2017 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября 2017 года) в ПХГ было накоплено 16,8 млрд кубометров газа.