НКРЭ прогнозирует проведение аукциона по доступу к сечению

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) прогнозирует, что первый аукцион по доступу к сечению для экспорта электроэнергии будет проведен в августе текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, в настоящее время НКРЭ завершает процедуры согласования в заинтересованных центральных органах исполнительной власти проекта Порядка проведения аукционов по доступу к трансграничным мощностям для экспорта электроэнергии.

При этом В.КАЛЬЧЕНКО предположил, что документ будет утвержден постановлением комиссии уже в июле с соответствующей организацией аукциона НЭК «Укрэнерго» в августе.

«Учитывая бюрократию и отпуска, я думаю, это июль (будет утверждено постановление – УНИАН), а потом в августе выходить на аукцион, чтобы с 1 сентября хотя бы попробовать», – сказал В.КАЛЬЧЕНКО.

По его мнению, в процессе согласования в проект порядка проведения аукционов не будут вноситься существенные корректировки. «Я думаю, что коррекции не будет, потому что уже принято четкое решение – проведение открытых аукционов», – сказал В.КАЛЬЧЕНКО.

При это он назвал нелогичными предложения некоторых участников рынка относительно установления одинаковой стартовой цены по всем возможным направлениям экспорта без учета зафиксированных в проекте порядка коэффициентов, поскольку объективно существует непропорциональный спрос на те или иные направления.

«Если на Польшу никто не хочет (экспортировать – УНИАН), то значит коэффициент там будет один, а если в Венгрию желающих будет пять, то тогда, извините, коэффициент будет совершенно другой», – сказал глава НКРЭ.

Как сообщал УНИАН, 11 июня Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) обнародовала проект постановления об утверждении Порядка проведения аукционов по доступу к трансграничным мощностям для экспорта электроэнергии. Согласно документу, организатором аукционов является системный оператор НЭК «Укрэнерго».

На продажу на аукционе выставляются услуги системного оператора по обеспечению доступа к пропускной способности межгосударственных сетей мощностью, которая отвечает величине свободной пропускной способности на соответствующем сечении. Не подлежат продаже на аукционе уже используемая пропускная способность межгосударственных сетей, а также пропускная способность, которая резервируется для выполнения поставок по внешнеэкономическим контрактам, заключенным во исполнение межгосударственных соглашений и согласованным Минтопэнерго.

Для непосредственной организации аукционов создается аукционная комиссия в составе трех членов по принципу привлечения по одному представителю от НЭК «Укрэнерго», Минтопэнерго и НКРЭ. На аукционную комиссию возложены функции составления годового графика аукционов, приема заявок участников, а также определения начальной цены и шага аукциона. Контракт с победителем аукциона заключает представитель НЭК «Укрэнерго» только после принятия соответствующего решения аукционной комиссии.

Аукцион проводится каждый месяц при условии наличия свободной пропускной способности межгосударственных электрических сетей. Доступ к сечению предоставляется на календарный год либо на один месяц.

К участию в аукционах допускаются компании, обладающие лицензией на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу, заключившие внешнеэкономические контракты на экспорт электроэнергии и не имеющие просроченной задолженности перед «Энергорынком». Компании обязаны внести гарантийный взнос денежный взнос в размере 10% для годового аукциона и 30% для месячного аукциона от начальной цены лота.

Начальная цена услуги по доступу рассчитывается по формуле с учетом тарифа на передачу электрической энергии магистральными и межгосударственными сетями, корректирующего коэффициента, устанавливаемого Минтопэнерго, а также срока предоставления услуг.

Информация о наличии свободной мощности и о проведении аукционов ежемесячно обнародуется на официальном веб-сайте НКРЭ.