«Нафтогазу» может не хватить 110-120 млн. долл. для оплаты июньского газа

Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ прогнозирует нехватку у НАК «Нафтогаз Украины» 110-120 млн. долл. для осуществления оплаты за газ, потребленный в июне т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, в июне НАК «Нафтогаз Украины» потребит 1,1 млрд. кубометров российского газа, за который до 7 июля необходимо будет заплатить около 300 млн. долл.

По информации, имеющейся в Секретариате Президента, около половины этой суммы у НАК «Нафтогаз Украины» есть, еще часть средств будет взята из резерва компании, а 110-120 млн. долл. необходимо будет привлечь.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, Президент Украины настаивает на скорейшем решении этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, Уполномоченный Президента Украины по вопросам энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство, парламент и руководство НАК «Нафтогаз Украины» безотлагательно принять конструктивные меры для расчетов за российский газ, потребленный в июне и последующие периоды.

При этом он отметил, что украинская сторона в полном объеме выполняла и впредь будет выполнять свои обязательства по транзиту и оплате российского газа в соответствии с контрактами по поставке и транзиту российского газа, заключенными 19 января этого года в Москве по результатам договоренностей между руководителями российского и украинского правительств.

В то же время, по словам Б.СОКОЛОВСКОГО, учитывая, что правительство не в состоянии должным образом защищать украинские интересы, глава государства как гарант национальной безопасности вынужден лично контролировать ход выполнения международных обязательств в энергетической сфере.

Уполномоченный Президента напомнил о прецеденте, когда в начале июня этого года, за несколько часов до истечения срока расчетов с российской стороной за май, Президент был вынужден созвать экстренное совещание. Под председательством В.ЮЩЕНКО руководители Национального банка Украины и НАК «Нафтогаз Украины» приняли единственно возможное на тот момент решение об оплате газа за счет резервов НБУ. «Таким образом были спасены миллионы украинских и европейских потребителей газа и международный авторитет государства. Никто из украинских правительственных чиновников и политиков не предложил других путей решения этого вопроса», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он с сожалением констатировал, что сегодня ситуация повторяется: приближается 7 июля, когда надо рассчитаться за газ, полученный в июне. Средств, собранных НАК «Нафтогаз Украины», не хватает. Поэтому необходимы эффективные действия правительства, парламента, политиков и предпринимателей.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 года, «Нафтогаз Украины» обязан ежемесячно направлять «Газпрому» платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.