Соколовский: цена газа в І квартале 2010 г. составит 240 долл.

Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ прогнозирует, что цена российского газа в первом квартале 2010 года составит 240 долл. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, по расчетам Секретариата Президента, цена российского газа для Украины в третьем квартале 2009 года составит 199-200 долл. за тыс. куб. м, а в четвертом квартале 2009 года еще ниже – около 190 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Согласно подписанному между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» контракту на поставку газа украинским потребителям, цена на газ на 2009 год рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена – 450 долл. за 1000 куб. м). Таким образом, в первом квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за 1000 куб. м, во втором квартале – 270,5 долл. Цена изменяется по формуле ежеквартально.