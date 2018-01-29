"Центрэнерго" хочет закупить на бирже 150 тысяч тонн угля

13:35, 29 января 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Согласно сообщению, стартовая стоимость угля с учетом НДС составит 396 миллионов гривень. Компания планирует купить добываемый в Украине газовый уголь (марки "Г", "ДГ" и "ГЖП"). Срок поставки угольной продукции на ТЭС "Центрэнерго" - февраль 2018 года.

По информации биржи, энергокомпания планировала провести торги раньше, но они были перенесены "с целью привлечения более широкого круга участников".

Как сообщал УНИАН, в январе сообщалось, что компания "Центрэнерго" прекратила закупки угля у частной компании ДТЭК, а та, в свою очередь, - у госшахт Львовско-Волынского угольного бассейна. Такой шаг вызвал протест среди профсоюзов шахтеров, которые 26 января сообщили о том, что 12 тысяч горняков "Львовуголь" и "Волыньуголь" не могут получить зарплату из-за потери их предприятиями ринка сбыта.

В ответ на это в "Центрэнерго" заявили о готовности покупать уголь, который добывается госшахтами Львовско-Волынского бассейна.

По данным Минэнергоугля, на 2018 год для работы теплоэлектростанций "Центрэнерго" потребуется 4,3 миллиона тонн угля.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" – энергогенерирующая компания, установленная мощность электростанций которой составляет 7,6 ГВт. Генерация компании представлена Трипольской (Киевская область), Змиевской (Харьковская область) и Углегорской (Донецкая область) ТЭС. На электростанциях работает 23 энергоблока, из которых 18 – пылеугольные, а 5 – предназначены для газомазутного топлива. Доля государства в собственности компании составляет 78,3%.

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Теги: #газовый уголь#Центрэнерго уголь