"Центрэнерго" хочет закупить на бирже 150 тысяч тонн угля

Компания планирует купить добываемый в Украине газовый уголь.

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" планирует для работы своих теплоэлектростанций закупить 150 тысяч тонн угольной продукции на биржевых торгах, которые должны состояться 30 января этого года. Об этом говорится в сообщение на сайте организатора этих торгов – "Украинской энергетической биржи".

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Согласно сообщению, стартовая стоимость угля с учетом НДС составит 396 миллионов гривень. Компания планирует купить добываемый в Украине газовый уголь (марки "Г", "ДГ" и "ГЖП"). Срок поставки угольной продукции на ТЭС "Центрэнерго" - февраль 2018 года.

По информации биржи, энергокомпания планировала провести торги раньше, но они были перенесены "с целью привлечения более широкого круга участников".

Как сообщал УНИАН, в январе сообщалось, что компания "Центрэнерго" прекратила закупки угля у частной компании ДТЭК, а та, в свою очередь, - у госшахт Львовско-Волынского угольного бассейна. Такой шаг вызвал протест среди профсоюзов шахтеров, которые 26 января сообщили о том, что 12 тысяч горняков "Львовуголь" и "Волыньуголь" не могут получить зарплату из-за потери их предприятиями ринка сбыта.

В ответ на это в "Центрэнерго" заявили о готовности покупать уголь, который добывается госшахтами Львовско-Волынского бассейна.

По данным Минэнергоугля, на 2018 год для работы теплоэлектростанций "Центрэнерго" потребуется 4,3 миллиона тонн угля.

Справка УНИАН. "Центрэнерго" – энергогенерирующая компания, установленная мощность электростанций которой составляет 7,6 ГВт. Генерация компании представлена Трипольской (Киевская область), Змиевской (Харьковская область) и Углегорской (Донецкая область) ТЭС. На электростанциях работает 23 энергоблока, из которых 18 – пылеугольные, а 5 – предназначены для газомазутного топлива. Доля государства в собственности компании составляет 78,3%.