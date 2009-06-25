Принятие решений о строительстве ядерных объектов усовершенствовано

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительстве ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение” и другие законы Украины (относительно усовершенствования процедуры принятия решений)”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 365 из 433 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе предусмотрено, что решение о согласовании размещения в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение, принимается центральным органом исполнительной власти, к компетенции которого относится вопрос правового режима территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, законом предусмотрено, что решение о продлении срока эксплуатации существующих ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение, принимается органом государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности на основании заключения государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности путем внесения изменений в лицензию на эксплуатацию ядерной установки или объекта, предназначенного для обращения с радиоактивными отходами.